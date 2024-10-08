إسرائيل تعلن اغتيال أحد قادة حزب الله البارزين إثر غارة جوية في بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال مسؤول منظومة الأركان في (حزب الله) سهيل حسين حسيني، في غارة جوية إسرائيلية على بيروت.

وأوضح الجيش الإسرائيلي - في بيان، أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية - أن سلاح الطيران الإسرائيلي نفذ ضربة دقيقة أدت إلى القضاء على سهيل حسين الحسيني، قائد مقر حزب الله في بيروت.

وذكر البيان "أن الحسيني، وهو عضو في مجلس الجهاد الذي يعد أعلى هيئة عسكرية لحزب الله، شارك في نقل الأسلحة بين حزب الله وإيران وكان مسؤولًا عن توزيع الأسلحة المتقدمة بين وحدات حزب الله"، مضيفا "أن هذا المقر يشرف على لوجستيات حزب الله ويدير وحدات الحزب المختلفة، كما أشرف الحسيني على وحدة البحث والتطوير التابعة لحزب الله، والتي كانت مسؤولة عن تصنيع الصواريخ وإدارة تخزين ونقل الأسلحة في لبنان".

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي "أن الحسيني كان أيضا جزءًا من عملية تمويل وإدارة عمليات حزب الله".

