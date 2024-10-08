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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجيش اللبناني: جاهزون للدفاع عن الأرض.. وقواتنا تنتشر

لبنان
لبنان
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أكد الجيش اللبناني، أن القوات تنتشر على كامل مساحة الوطن بما فيها الحدود الجنوبية وجاهزون للدفاع عن الأرض رغم العدوان الإسرائيلي المستمر، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.
وأوضح الجيش اللبناني أن الأولوية حماية المؤسسة والمحافظة على تماسكها ووقف العدوان الإسرائيلي والصمود ودعم المواطنين ومواكبة أزمة النزوح ومواصلة عمليات الإنقاذ.
وتابع الجيش اللبناني أن “المطلوب اليوم هو الحفاظ على الوحدة الوطنية للبنان حتى نتجاوز المحنة كما تجاوزنا الأزمات والتحديات الماضية”.

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