انطلاق مسابقة أيسف للعلوم والهندسة بالفيوم 2025 ISEF FAYOUM

بدأ طلاب الفيوم اليوم الثلاثاء، التقديم في المسابقة الدولية للبحث العلمى ومعارض العلوم والهندسة ISEF، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتورة فتحية خيري مدير معرض مصر للعلوم والهندسة، وفريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي، محمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي، وإيناس فتحي منسق عام أيسف الفيوم للعلوم والهندسة 2025.

وتعلن مديرية التربية والتعليم بالفيوم -إدارة مركز التطوير التكنولوجي- فريق عمل البحث العلمي بالفيوم عن بدء انطلاق فعاليات مسابقة أيسف 2025 العالمية لجميع طلاب المدارس من سن 14 وحتى 18 عاما، على مستوى مدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

للتسجيل في المسابقة، وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي :

https://sites.google.com/view/iseffym