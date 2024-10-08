بالفيديو.. تفاصيل تنظيم معهد بحوث القطن للدورة التدريبية الخامسة

قال مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، إن المعهد أقام دورة تدريبية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تحت عنوان «إنتاج القطن المستدام في الدول الإفريقية»، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يأتي تنفيذًا وانعكاساً لرغبة القيادة السياسية في تعظيم تواجد مصر في الدول الإفريقية وتعميق صلاتها وتقوية روابطها.

وأضاف "عمارة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن برنامج الدورة العملي يشمل زيارات معملية لمعامل معهد بحوث القطن والهندسة الوراثية، وزيارات ميدانية خارجية لمحلج القطن، أيضًا زيارة للهئية العامة للتحكيم واختبارات القطن.

وتابع: أن الهدف من هذه الدورة هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الإفريقية التي اتفق عليها زعماء القارة الإفريقية، وتعزيز جهود مصر في مجال التعاون على كل المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من خلال دعم مجالات العمل التي تُمثل أولوية بالنسبة للدول المُستفيدة.