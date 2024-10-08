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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.3 %، ليصل إلى مستوى 31,723.73 نقطة. 

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.32 %، وصولًا إلى مستوى 3,265.48 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.31 %، ليصل إلى مستوى 39,193.84 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.19%، مسجلًا 13,769.34 نقطة.

بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.4 %، وصولًا إلى 7,602.08 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.27 %، ليصل إلى مستوى 10,857.29 نقطة، وارتفع مؤشر أيضا موشر EGX ESG بنسبة 0.04 % وصولًا لمستوى 6,403.1 نقطة.

البورصة بداية تعاملات الثلاثاء