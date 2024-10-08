وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة لحرب إقليمية

حذر وزير الخارجية بدر عبد العاطي، من انزلاق المنطقة لحرب إقليمية ستلقي بظلال وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وقد تؤدي لتداعيات بالغة الخطورة، وذلك خلال اتصال هاتفي برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لاستعراض جهود مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

كما أكد وزير الخارجية المصري أهمية تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار للبلاد، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف الأطراف المعنية كافة في لبنان لانتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكل عناصره ودون انتقائية.