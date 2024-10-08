"الخارجية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ رؤية عباس بشأن غزة

أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، بتنفيذ لرؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة وتحقيق السلام.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتنفيذ رؤية الرئيس الفلسطيني، التي طرحها خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها الرؤية الفلسطينية لليوم ولليوم التالي للحرب، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها إلى أنها تقوم بترجمتها إلى مفاهيم عمل وخطوات دبلوماسية في علاقاتها مع الدول على المستوى الثنائي والمجتمع الدولي على المستوى المتعدد الأطراف حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في احترام قراراته وفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى أنها تواصل بذل المزيد من الجهود لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف حرب الإبادة، كما أنها تتحرك في الاتجاهات الدولية كافة لفضح أبعاد المؤامرة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم وخطوات أحادية الجانب غير قانونية كحلقات متتالية في مشروع إسرائيلي استعماري توسعي وعنصري ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت أنها تواصل الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بهدف ترجمة الإجماع الدولي على وقف الحرب إلى خطوات عملية ملزمة تجبر دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والأوامر الاحترازية والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والذي تم اعتماده بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنها تبذل المزيد من الجهود لإنضاج الوضع الدولي، بهدف تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرًا وفقًا لنص القرار.

وأكدت الخارجية الفلسطينية على أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم وطيّ صفحة دوامة العنف والحروب وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.