محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الرصف ويتابع منظومة النظافة والإشغالات بشبرا الخيمة

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة بمدينة شبرا الخيمة شملت عدداً من المشروعات الجارية لرفع كفاءة شبكة الطرق.

وتفقد المحافظ أحوال النظافة والإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية.

رافق المحافظ في الجولة كل من اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة شبرا الخيمة وحي شرق شبرا الخيمة والأستاذ خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف شارع بيجام بحي غرب شبرا الخيمة والذي يبلغ طوله 2 كيلو بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه ويقوم على تنفيذ أعمال الرصف مديرية الطرق والكباري وتفقد المحافظ أعمال الرصف، حيث جرى الانتهاء من وضع الطبقة الرابطة تمهيدا لوضع الطبقة السطحية.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من كلية الهندسة لمعاينة أعمال الرصف والتأكد من مطابقتها للمواصفات مشددا على مراعاة مناسيب مطابق الصرف الصحي بالشارع لتتناسب مع مستوى الشارع دون ارتفاع أو انحفاض.

كما تابع المحافظ الجولة بتفقد شارع 25 المتفرع من شارع بيجام وعلى الفور وجه المحافظ مسئولي شركة نهضة مصر بتكثيف أعمال الجمع ومنع أي تراكات بالشارع مشددا أيضا على مسئولي الحي بالتنسيق مع إدارة المرور لرفع أي سيارات متهالكة ومنع الانتظار الخاطي موجها أيضا بتحرير محاضر للمصانع التي تقوم بإلقاء مخلفاتها بالشوارع بنقاط التجميع.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف شارع أحمد عرابي حيث تفقد الأعمال التي تتم، للاطمئنان على سير العمل وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية وتطوير الشوارع الرئيسية.

وتابع عطية أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطول 500 متر في الاتجاه الأيمن للشارع، وبعرض 50 مترا، موضحا أن المشروع يتضمن إنشاء طريق باتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل أيضًا إنشاء جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة للمشروع التابعة لهيئة الطرق والكباري، ببذل المزيد من الجهد لتسريع وتيرة العمل، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف.

يذكر أن المحافظة وضعت خطة لتطوير الشارع، حيث تم إدراجه ضمن خطة تطوير الطرق المحلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وجرى رصد مبلغ يصل إلى 40 مليون جنيه لتطوير الشارع، وبدأت الشركات بالفعل في تنفيذ أجزاء كبيرة منه، إلا أن العمل يتم بشكل مرحلي نظرا لحيوية الشارع.

وخلال جولة قام المحافظ بحملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع عرابي موجها خلال الحملة بإزالة الباعة الجائلين وكافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام وتم خلال الحملة، رفع الإشغالات الخاصة بالمحال التجارية المتواجدة بهذا النطاق، فضلا عن القيام برفع كل ما يشغل حرم الطريق العام من حواجز حديدية وكتل خرسانية وبراميل، بالإضافة إلى تكسير الأرصفة العشوائية المتواجدة أمام المحال التجارية، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات.

جولة المحافظ

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