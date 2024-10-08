بالأسماء.. 21 شهيدا جراء استهداف الاحتلال لمنزلي عائلتي أبو مواشي وعبد الهادي بغزة

أعنلت إحصائية شهداء قطاع غزة، اليوم عن سقوط 11 شهيدا جراء استهداف منزل يعود لعائلة عبد الهادي في مخيم البريج وسط القطاع.

والشهداء هم خالد عبد الهادي وابو عصام عبد الهادي وحفيده عصام عبد الهادي واحمد خالد عبد الهادي ومحمود خالد عبد الهادي و.ياسمين خالد عبد الهادي وفادي عبد الهادي ونسرين عبد الهادي ولوجين احمد دوحان وزوجها محمد ابو دان وطفلتهم الرضيعة بيان محمد ابو دان.

كما سقط 10 شهداء أخرين اليوم جراء استهداف منزل عائلة أبو ماشي في حارة العطاطرة في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح.

والشهداء هم صالح سلامة ابراهيم أبو ماشي وإبراهيم صالح سلامة أبو ماشي و نورة عليوة إبراهيم أبو ماشي وشيرين صالح سلامة أبو ماشي وريهام حسن عبد الله أبو ماشي وطفل صالح مهدي صالح أبو ماشي و طفل/محمد مهدي صالح أبو ماشي وطفلة/ نورا مهدي صالح أبو ماشي وفرح عبدالله حسين أبو ماشي و محمد صالح سلامة أبو ماشي.