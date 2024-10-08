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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حالة الطقس.. حار نهارا معتدل ليلا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 33

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما شهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغري 22 درجة.

 

حالة الطقس الارصاد