سلطات الاحتلال تعتقل معلمة فلسطينية احتفلت بأحداث 7 أكتوبر على مواقع التواصل

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، معلمة فلسطينية في مدينة طمرة، وتعمل في الناصرة بتهمة نشر احتفالية أحداث 7 أكتوبر التي وقعت العام الماضي في غلاف قطاع غزة، حينما أقتحمت المقاومة الفلسطينية الغلاف وأوقعت 1300 قتيل إسرائيلي وأسرت 250 آخرين .

وجاءت الاتهامات التي وجهها بن غفير حسب ادعاءاته للمعلمة الفلسطينية وهي تصوير فيديوهات في شبكات التواصل الاجتماعي والاحتفال بذكرى 7 أكتوبر العام الماضي وتم تعصيب عيون المعلمة الفلسطينية خلال لحظة القبض عليها واقتيادها للتحقيقات .

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الفرقة 146 لجيش الاحتلال قد بدأ عمليات برية مركزة ومحددة في جنوب لبنان وهي رابع فرقة تعمل هناك، كما نشرت قوات الاحتلال خريطة تظهر فيها تقدم قوات جيش الاحتلال حتي صباح اليوم جنوب لبنان .

فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني مهددا قوات الاحتلال أن إيران سترد في الوقت والمكان المناسب على أي هجوم دون تسرع .

كما قامت قوات الاحتلال اليوم بنسف مباني شمال النصيرات وسماع دوي انفجار شمال خان يونس، فيما أصيب مواطن فلسطيني برصاص أطلقته طائرات كوادر كابتر على عدد من النازحين قرب شارع الرشيد في قطاع غزة صباح اليوم .