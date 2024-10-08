تفاصيل التقرير الطبي لفتاة سقطت من عقار بالساحل

تباشر نيابة الساحل، التحقيق بسقوط فتاة من أعلى عقار في منطقة الساحل مما أسفر عن إصابتها.

وكشف التقرير الطبي للفتاة عن إصابتها بكسور في الذراعين والقدم وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها، وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة الساحل إخطارا من مستشفى الدمرداش يفيد باستقبال طالبة جامعية تبلغ من العمر 23 سنة مصابة بكسور متفرقة.

وبالانتقال والتحري تبين أن الفتاة تقيم لدى أحد الأشخاص وقد نشبت بينهما مشاجرة، فحاولت الهرب منه، وأثناء تسقلها الشباك اختل توازنها وسقطت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.