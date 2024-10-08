بالفيديو.. أستاذ هندسة الطرق: تشغيل خط سكة حديد "الفردان - بئر العبد" العبور الثاني لنا في سيناء

قال عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، إن هيئة السكة الحديد انتهت مؤخرًا من تطوير وتجديد خط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100كم بمدينة سيناء.

وأضاف "أبو خضرة" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن خط سكة حديد الفردان – بئر العبد، يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش / طابا الممر التنموي الجديد، والذي سيسهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

وتابع، أن تشغيل خط سكة حديد في سيناء حاليا يعتبر بمثابة العبور الثاني لنا، فما يحدث بمدينة سيناء خلال الفترة الراهنة في عهد الرئيس السيسي؛ لم يحدث على مدار تاريخ الدولة المصرية بالكامل، حيث هناك عملية تنمية شاملة حقيقية بمدينة سيناء.

وأردف، أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، أن وزارة النقل تمكنت من استعادة كفاءة محطات خط الفردان - بئر العبد كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم.