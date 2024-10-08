تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع و843 شاحنة و130 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع و464 شاحنة و110 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع و379 شاحنة و20 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 وغادرت السفينة دليلة، كما تم تداول 3900 طن بضائع و360 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي سينا، اور وايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1225 راكبا بموانيها.