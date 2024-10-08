انطلاق العرض المسرحي "توتة توتة" بأسوان ضمن مبادرة "بداية"

شهد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، يوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، انطلاق العرض المسرحى "توتة توتة" لفرقة المواجهة والتجوال التابع للبيت الفنى، على مسرح فوزى فوزى، وضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة، وأنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

يتناول العرض سيرة مجموعة من المفكرين التنويريين الذين أثروا في الحياة الإجتماعية والثقافية في مصر على سبيل المثال نبوية موسى، رفاعة الطهاوى، أحمد زويل، د. مصطفى محمود، النقشبندى.

العرض تأليف طارق عمار، وديكور أحمد جمال، ومنقذ إخراج أحمد ماهر، وإخراج سعيد منسي، و يستمر حتى يوم ١٦ أكتوبر الجارى.

إقبال كبير من طلاب جامعة أسوان ومراكز الشباب والرياضة

يقدم العرض بإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى عروضه بعدد من المواقع الثقافية "مسرح فوزى فوزى، قصر ثقافة كركر، بيت ثقافة كلابشة"، وبعدد من مراكز الشباب "مركز شباب "غرب سهيل، غرب أسوان، شباب الدر بنصر النوبة، كوم أمبو، أدندان، الخطارة"، وقد نال العرض فى أولى فعالياته إقبالا وحضورا كبيرا من طلاب جامعة أسوان، ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة.

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