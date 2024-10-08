مدير المخابرات المركزية الأمريكية: إيران قد تحتاج إلى أسبوع لإنتاج قنبلة نووية

أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن إيران قد تحتاج إلى أسبوع واحد لإنتاج قنبلة نووية واحدة مما يدفعنا للتحذير من زيادة مخاطر التصعيد، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر عسكرية، القول إن طهران سترد بجدية في حال قامت إسرائيل بأي إجراء عسكري ضدها، موضحة أن وحدة التخطيط بالقوات المسلحة الإيرانية أعدت نحو 10 سيناريوهات للرد على الإجراء المحتمل لإسرائيل.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر عسكرية، أن هناك العديد من الدول أخطرت طهران أنها لن تشارك إسرائيل في ردها المحتمل.