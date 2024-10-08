الأمم المتحدة تحذر من انهيار النظام الصحي في لبنان

حذرت الأمم المتحدة، من انهيار النظام الصحي في لبنان جراء استمرار الغارات الإسرائيلية، لافتة إلى وجود اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف لحثها على وقف فوري لإطلاق النار وإيجاد مساحة للمبادرات الدبلوماسية.

ونقلت فضائية “القاهرة الإخبارية” عن الأمم المتحدة أن الضربات الإسرائيلية العنيفة عبر الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل استمرت طوال الأسبوع وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، موضحا أن هناك غارات جوية وتوغلات برية إسرائيلية استهدفت مناطق متعددة عبر الخط الأزرق مما اضطر قوات يونيفيل إلى الاحتماء بالمخابئ.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان أسفر عن إغلاق 96 مركزا للرعاية الصحية الأولية و3 مستشفيات، بالإضافة إلى مقتل 77 شخصا من العاملين في القطاع الصحي جراء القصف الإسرائيلي على الحدود مع لبنان منذ بدء التصعيد.

وتابعت الأمم المتحدة أنهم يدعمون السلطات الصحية اللبنانية بمجموعات إضافية من معدات الصدمات والطوارئ للمستشفيات والمستلزمات الطبية، وأن هناك حشد 53 مليون دولار من أصل 426 مليونا لدعم لبنان في أزمته الحالية جراء الحرب الإسرائيلية.