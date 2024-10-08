أبرزها ضيق التنفس.. تعرف على أعراض الإصابة بنوبة قلبية

كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، عن أهم الأعراض الموجبة لاستدعاء سيارة الإسعاف للوقاية من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، حيث إن جميع الأشخاص الذين أصيبوا باحتشاء عضلة القلب شعروا قبل بضعة أيام من اصابتهم بتلك الاعراض، وفقا لما نشرته مجلة فيستي. رو.

ويقول الطبيب الروسي: يظهر الاحساس بضيق التنفس وضغط في الصدر يزداد ويزداد، وصعوبة الجلوس ويشعرون بنقص الأوكسجين والتعرق كثيرا مؤشرات الاصابة باحتشاء عضلة القلب .

ولهذا عند ظهور هذه الأعراض يجب خلال ساعتين أن يكون الشخص تحت إشراف الطبيب لأنه خلال هذه الفترة يمكن إنقاذ حياة المصاب بوضع دعامات في الوعاء الدموي.

وينصح مياسنيكوف الشخص الذي يعاني من ألم في الصدر، بعدم تشخيص السبب بنفسه، لأن الطبيب المختص يمكنه فقط تحديد ما إذا كان السبب عصبيا أو قلبيا.

وبصورة عامة يجب الاهتمام والعناية بالنفس لمنع تطور الحالة إلى احتشاء عضلة القلب.

ومن أجل ذلك يجب الإقلاع عن التدخين وتخفيض الوزن ومستوى الكوليسترول، والقيام بنشاط بدني. ومن المهم أن يعرف كل شخص عوامل الخطر لديه لأن احتشاء عضلة القلب لا يحدث فجأة من دون سبب.