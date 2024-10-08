خبير: الدولة لديها الآن إطار تشريعي قادر على جذب المزيد من الاستثمارات

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن الموازنة العامة هي البرنامج المالي للحكومة خلال عام مقبل وتسعى الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي من خلال الاستقرار فيما يتعلق بالأسواق وعلاج مشكلة التضخم، موضحا أن المسئول الأول والرئيسي عن جذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية هي الضرائب.

وأضاف محمود عنبر في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة لديها الآن إطار تشريعي قادر على جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال سلسة من التسهيلات الضريبية الغرض منها توفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات وبالتالي تحقيق العوائد وتوطين الصناعة داخل مصر، مشيرا إلى أن فكرة الاصلاح الاقتصادي يخطئ من يختذلها في فكرة مجموعة من القرارات الاقتصادية لكونها عملية اكثر اتساعا وتعقيدا وتأتي تحتها الأطر التشريعية وكل ما له علاقة بالمناخ الاستثماري.

كما تابع: أن هناك طفرة كبيرة في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة وبالتالي عملية الحوكمة وتغيير الأيديولوجية الاقتصادية تساهم في دعم الاستثمارات لصالح القطاع الخاص أكثر من القطاع الحكومي.

