تركيا تبدأ في إجلاء رعاياها من لبنان غدا

أعلنت وزارة الخارجية التركية اعتزامها إجلاء رعاياها من لبنان عن طريق البحر، غدا الأربعاء.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن سفينتين تابعتين للبحرية التركية ستتوجهان إلى العاصمة اللبنانية (بيروت) في وقت لاحق اليوم؛ حيث ستتمكنان من إعادة نحو ألفي شخص، مشيرة إلى أن عمليات الإجلاء ستتواصل خلال الأيام المقبلة؛ إذا لزم الأمر، حسبما أذاعت الوكالة اللبنانية للإعلام (الرسمية).

وكانت السلطات التركية قد حثت - في وقت سابق - رعاياها في لبنان على التقدم بطلبات لمغادرة البلاد من أجل إجلائهم، وذلك بعدما حذرت القوات الإسرائيلية من أنها ستقوم بشن عمليات على الساحل الجنوبي للبنان في أقرب وقت.