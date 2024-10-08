جامعة قناة السويس تنظم ندوة بمدرسة عاطف بركات حول انتصارات أكتوبر

نظمت جامعة قناة السويس ندوة بطابور الصباح بمدرسة عاطف بركات، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

تناولت الندوة أهمية الانتصارات ودور القيادة والشعب في تحقيق النصر العظيم. تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبإشراف الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حيث أدار الندوة الدكتور عمرو محمد نجيب، مدرس علم الاجتماع.

وفي كلمته، أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات لتذكير الأجيال الجديدة بملحمة العبور التي جسدت تكاتف الجيش والشعب.

كما أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي إلى دور الجامعة في تعزيز القيم الوطنية من خلال الأنشطة المجتمعية والتوعية المستمرة بتاريخ الوطن.

وتناولت الندوة ملامح حرب أكتوبر، ودور الرئيس الراحل محمد أنور السادات (بطل الحرب والسلام) في قيادة الجيش لتحقيق النصر، إضافة إلى دور الشعب المصري في دعم الجبهة العسكرية.

وتحدث الدكتور عمرو نجيب عن قيمة الأرض والارتباط التاريخي بسيناء، كما شرح للطلاب الأخطار التي تهدد مصر ودور القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي.

تأتي هذه الندوة ضمن مبادرة "بداية" بالتعاون بين جامعة قناة السويس ممثلة بإدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإدارة المشاركة المجتمعية بإدارة شمال، وحضر الندوة ما يقرب من 750 طالبا ومعلمين.

كما تم عقد ندوة أخرى بالمدرسة حول تعزيز قيم المواطنة والانتماء، وناقش الدكتور عمرو نجيب، أهمية الانتماء للوطن ودوره الكبير في انتصار أكتوبر، وتم عرض مفاهيم المواطنة والولاء و الإيثار والتعاون وتأثيرها على تماسك المجتمع المصري واستقراره، كما أجاب عن تساؤلات الطلاب حول دور الجيش المصري وأهمية الانتماء في تحقيق النصر العظيم.

أشرف على تنظيم الندوة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات، ودعاء العجرودي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بإدارة شمال، بحضور ما يقرب من 40 طالبا وطالبة.