الإعصار "ميلتون" من الفئة الخامسة يهدد المكسيك وفلوريدا الأمريكية

اشتدت حدة إعصار "ميلتون" بصورة مفزعة بالقرب من شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك ليصل للفئة الخامسة، قبل وصوله المتوقع خلال ليل الأربعاء إلى الخميس إلى فلوريدا، المتضررة بالفعل بعد مرور إعصار "هيلين" المدمر نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح راديو "لاك" السويسري، أن الرئيسة المكسيكية الجديدة كلوديا شينباوم حذرت السكان من احتمال هطول أمطار غزيرة في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، وقام العمال في ولاية يوكاتان بتحصين الأبواب والنوافذ بينما أعاد الصيادون قواربهم إلى الميناء.

وعلى صعيد متصل، حذرت خدمات الأرصاد الجوية في فلوريدا- في بيان- من أنه إذا استمرت العاصفة في مسارها الحالي، فستكون الأسوأ التي تضرب منطقة تامبا منذ أكثر من 100 عام.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار "ميلتون" إلى اليابسة في هذه الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، وهي ثالث أكبر ولاية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، خلال ليل غد الأربعاء، بعد أن تجاوز الساحل الشمالي لشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية يومي الاثنين والثلاثاء.

ومن المتوقع أن يجلب الإعصار المداري "موجات مدمرة" إلى ولاية يوكاتان إذ تصل سرعة الرياح إلى 270 كيلومترا في الساعة، وفقا لأحدث نشرة من مركز الأعاصير الأمريكي.

ويتزامن وصول هذا الإعصار من الفئة الخامسة (الحد الأقصى على مقياس سافير-سيمبسون) مع الجدل المستمر بين الجمهوريبن والديمقراطيين حول استجابة السلطات الفيدرالية للكارثة التي سببها إعصار "هيلين"، والذي تسبب في مصرع 230 شخصا على الأقل في جنوب شرق الولايات المتحدة.

ويتهم دونالد ترامب المرشح الجمهوري والرئيس السابق، الولاية الفيدرالية، بقيادة الديمقراطيين، بأنها لم تفعل سوى القليل، وبعد فوات الأوان، لتقديم المساعدة لضحايا الكارثة.

وانتقدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي تصريحات ترامب قائلة: "إن ممارسة الألعاب السياسية الآن، في مواقف الأزمات ببساطة أمر غير مسؤول وأناني".

