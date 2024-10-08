ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها

قال الرئيس الأمريكي السابق، مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، إن غزة يمكن أن "تصبح أفضل من موناكو" بمجرد إعادة بنائها بعد الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات خلال مقابلة إذاعية مع الصحفي الأمريكي هيو هيويت، تزامنا مع ذكرى مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر في إسرائيل. حسبما نشر موقع أكسيوس الأمريكي.

وسأل هيويت المرشح الرئاسي الجمهوري عما إذا كانت غزة يمكن أن تصبح مثل موناكو "إذا أعيد بناؤها بالطريقة الصحيحة"..حيث أجاب ترامب بأنها "يمكن أن تكون أفضل من موناكو" لأنها تتمتع "بأفضل موقع" في الشرق الأوسط.

وأضاف: "كما تعلمون، بصفتي مطورا عقاريا يمكن أن تكون هذه المنطقة أجمل مكان على الإطلاق من حيث الطقس والمياه والمناخ، ويمكن أن تكون هذه المنطقة جميلة للغاية، ويمكن أن تكون أفضل مكان في الشرق الأوسط، وأن تكون أيضا واحدة من أفضل الأماكن في العالم".

