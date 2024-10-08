يونيفيل: القصف الإسرائيلي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في لبنان

أعلنت منظمة يونيفيل والأمم المتحدة، أن تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يتصاعد بشكل شبه يومي مما يفاقم الكارثة الإنسانية، موضحا أن القصف الإسرائيلي المستمر أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في لبنان ويكبد عددا كبيرا من المدنيين ثمنا لا يمكن تصوره.

ونقلت فضائية “القاهرة الإخبارية” عن منظمة يونيفيل والأمم المتحدة، أن زيادة حدة العنف والتدمير لن تحل القضايا الجوهرية ولن تجلب الأمن لأي طرف على المدى الطويل، موضحة أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار اللذين يستحقهما المدنيون على جانبي الخط الأزرق.

كما تابعت منظمة يونيفيل والأمم المتحدة، أن الصواريخ والغارات البرية تبعد الأطراف أكثر عن تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 الذي يهدف إلى ضمان الأمن الدائم للمدنيين.