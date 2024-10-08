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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تأكيدًا لما نشرته "البوابة نيوز".. نقل طالبات مدرسة STEM سوهاج

مدرسة المتفوقين STEM
مدرسة المتفوقين STEM سوهاج
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استقبلت مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، طالبات مدرسة المتفوقين STEM بسوهاج، وذلك بعد قرار نقلهم لوجود مشكلات في المبنى المدرس.

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، عن أنه سيتم الحاق طالبات مدرسة المتفوقين بسوهاج، خلال الأسبوع الحالي  لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعلاج مشكلات المبنى المدرسي. 

وكانت قد نشرت “البوابة نيوز”، صورا وفيديو تداولها عدد من أولياء الأمور وطالبات مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم" سوهاج،  يشير إلى وجود تصدعات وشروح بأسقف المبنى  الدراسي، مما تهدد حياتهم.
واشتكت الطالبات من غرف الإقامة، وسوء دورات المياه، مما يمثل لهن عدم الراحة والرعب.

وناشد أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة التحرك وحل المشكلة ونقل الطلاب إلى أقرب مدرسة لكل طالبة حسب محل الإقامة حتى انتهاء الأزمة. 

ومبنى الإقامة بذات المبنى المدرسي،  يخالف مواصفات مدارس ستيم، فضلا أن الغرف غير جاهزة.

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