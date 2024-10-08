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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. انطلاق قافلة "بداية" الطبية المجانية للكشف على أهالي سيناء

غدا الأربعاء قافلة
غدا الأربعاء قافلة "بداية " الطبية المجانية للكشف وتقديم الع
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أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن تواجد قافلة " بداية " الطبية المجانية للكشف وتقديم العلاج لأهالي قرية الريد اعتبار من غدا الاربعاء ٢ /١٠ /٢٠٢٤ ، ولمدة يومان وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية ، وضمن حملة ١٠٠يوم صحة.

وأوضح الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة، أن توجيهات الدكتور أحمد بدر بتفعيل دور إدارة القوافل بمديرية الصحة لخدمة المواطن بالأماكن البعيدة بالقري والتجمعات و ان القافلة تضم التخصصات الطبية التالية:

- الجراحة العامة- أمراض الباطنة- طب الأطفال- النساء والولادة_ الجلدية

وأشار الدكتور أحمد حسانين، منسق عام القوافل، إلى استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج للمواطنين بأماكن سكنهم بالأحياء والتجمعات والقرى على مستوى المحافظة.

الجراحة العامة الكشف والعلاج قافلة بداية الطبية مبادرة رئيس الجمهورية مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء