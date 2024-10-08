غدا.. انطلاق قافلة "بداية" الطبية المجانية للكشف على أهالي سيناء

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن تواجد قافلة " بداية " الطبية المجانية للكشف وتقديم العلاج لأهالي قرية الريد اعتبار من غدا الاربعاء ٢ /١٠ /٢٠٢٤ ، ولمدة يومان وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية ، وضمن حملة ١٠٠يوم صحة.

وأوضح الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة، أن توجيهات الدكتور أحمد بدر بتفعيل دور إدارة القوافل بمديرية الصحة لخدمة المواطن بالأماكن البعيدة بالقري والتجمعات و ان القافلة تضم التخصصات الطبية التالية:

- الجراحة العامة- أمراض الباطنة- طب الأطفال- النساء والولادة_ الجلدية

وأشار الدكتور أحمد حسانين، منسق عام القوافل، إلى استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج للمواطنين بأماكن سكنهم بالأحياء والتجمعات والقرى على مستوى المحافظة.