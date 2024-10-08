"الجارديان" تبرز مناشدة ستارمر أطراف الصراع في الشرق الأوسط الرجوع عن حافة الهاوية

أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية مناشدة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أطراف الصراع في الشرق الأوسط الرجوع عن حافة الهاوية؛ تجنبا لنشوب حرب واسعة النطاق في المنطقة.

وأشارت الصحيفة - في مقال للمحرر الدبلوماسي باتريك وينتور - إلى تأكيد ستارمر خلال جلسة للبرلمان البريطاني أمس الإثنين، أن ذكرى اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر هي ذكرى مؤلمة للمنطقة بأسرها.

ولفت ستارمر إلى أن المنطقة لن تتحمل المزيد من العنف والصراعات الدامية بعد ما شهدته من معاناة خلال العام الماضي، خاصة أن المدنيين كانوا الفئات الأكثر تضررا جراء ذلك العنف، مطالبا جميع الأطراف بالتحلي بالشجاعة الكافية وانتهاج أسلوب ضبط النفس.

وأضاف أن الحرب في قطاع غزة تسببت في مقتل ما يزيد على 41 ألف وإصابة عشرات الآلاف الآخرين، بالإضافة إلى تشريد قرابة مليوني فلسطيني الذين باتوا يواجهون أخطار المرض والمجاعة، فيما يمكن أن يوصف أنه "كابوس بكل معاني الكلمة"، مشيرا إلى أنه يجب وضع حد لتلك الكارثة الإنسانية.

وأشار رئيس الحكومة البريطانية، إلى أن الأوضاع الحالية المشتعلة في الشرق الأوسط قلصت إلى حد كبير احتمال التوصل لوقف إطلاق النار، ناهيك عن التوصل لحل الدولتين، مؤكدا أن بريطانيا على استعداد لبذل الجهود الدبلوماسية اللازمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل لحل لتلك الأزمة.

وأعرب ستارمر عن عدم رضائه عن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع؛ حيث إن "الموقف الإسرائيلي ليس له أي مبرر"، مطالبا في نفس الوقت الجانب الإسرائيلي بفتح المزيد من المعابر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لسكان غزة وتوفير ممرات آمنة لموظفي الإغاثة.

ولفت ستارمر - في هذا السياق - إلى أن العديد من موظفي الإغاثة في قطاع غزة لقوا مصرعهم، منهم ثلاثة بريطانيين، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، مؤكدا أنه يجب على إسرائيل أن السماح بدخل المساعدات الإنسانية لسكان القطاع خاصة قبل حلول فصل الشتاء.

