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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا والأرجنتين تجددان التزامهما بدعم أوكرانيا وتعميق العلاقات الدفاعية

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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جددت الولايات المتحدة والأرجنتين، التزامهما بدعم أوكرانيا وذات سيادة بمقدورها الدفاع عن نفسها وردع التدخل العسكري الروسي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأرجنتيني لويس بيتري؛ حيث جرى التأكيد على أهمية الشراكة الدفاعية الثنائية.
وشكر أوستن - بحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الثلاثاء - بيتري على انضمام الأرجنتين إلى مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا.
وأعرب وزيرا دفاع البلدين عن رضائهما عن تعميق العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والأرجنتين، بما في ذلك اهتمام الأرجنتين بأن تصبح شريكًا عالميًا لحلف الناتو وقرار الأرجنتين الانضمام إلى القوات البحرية المشتركة في الشرق الأوسط واستئناف مشاركتها في برنامج الشراكة مع الحرس الوطني لولاية جورجيا. 
كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره لنظيره الأرجنتيني على استضافة المؤتمر السادس عشر لوزراء الدفاع في الأمريكتين، والذي سينعقد في مندوزا، بالأرجنتين، في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر 2024.
واتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول الدور المهم الذي يلعبه نصف الكرة الغربي في الدفاع عن النظام العالمي القائم على القواعد.

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