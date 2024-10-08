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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقررة أممية: ما يجري في غزة من جرائم إسرائيلية جزء من خطة إبادة جماعية

قطاع غزة
قطاع غزة
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قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تلالينج موفوكينج، إن ما يجري في قطاع غزة من هجمات وجرائم إسرائيلية يعد إرهابا نفسيا وجزءا من خطة إبادة جماعية.
وحذرت موفوكينج- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء من أن مستوى القلق والصدمة لدى سكان غزة وصل لمستويات غير طبيعة، إذ تدهورت إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والعلاج في غزة.
وأعربت عن أسفها أيضا لوجود جيل كامل من الأطفال في غزة ماتوا أو بالكاد نجوا حتى قبل أن يحصلوا على شهادات ميلادهم.

جرائم إسرائيلية خطة إبادة جماعية غزة قطاع غزة