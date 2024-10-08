الخميس.. الثقافة تحتفي بعبد الوهاب الأسواني في مؤتمر أدبي بمسقط رأسه

تحتفي وزارة الثقافة بالروائي الكبير الراحل عبد الوهاب الأسواني في مؤتمر أدبي بعنوان "عبد الوهاب الأسواني.. إبداع يتخطى حدود الزمن"، يقام في مسقط رأسه بقرية المنصورية بمحافظة أسوان، في الثالثة مساء الخميس المقبل، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يتولى الأمانة العامة للمؤتمر الأديب طه الأسواني، ويقدم حفل الافتتاح الشاعر سيد عيسى، ويتضمن الكلمات الافتتاحية وتكريم اسم الأديب الراحل.

وتقام الجلسة البحثية الأولى في الثالثة والنصف مساءً، ويديرها القاص ياسر سليمان، وتتضمن مناقشة بحثين الأول بعنوان "النص بين المعنى والمفهوم في رواية عبد الوهاب الأسواني" للدكتور عبد الرحمن أبو المجد، والثاني بعنوان "حضور القبيلة وتفاصيل المكان في إبداع عبد الوهاب الأسواني" للكاتب أحمد الليثي الشروني.

وتعقد الجلسة البحثية الثانية في الرابعة والنصف مساءً، ويديرها الكاتب محمد السنوسي، وتتضمن بحثين، الأول بعنوان "مسرحة الرواية وغنائية النص.. عبد الوهاب الأسواني نموذجا" للكاتب أحمد أبو خنيجر، والثاني بعنوان "المشهد السردي بين التثبيت والتحريك في إبداع الأسواني" للكاتب أحمد علاء الدين.

كما يشهد المؤتمر مائدة مستديرة في الخامسة والنصف مساءً بعنوان "السيرة الذاتية للكاتب والنص.. شهادات في حضرة الأسواني" يقدمها الكاتب الصحفي سامح الأسواني.

وتختتم فعاليات المؤتمر بإعلان التوصيات، عقب أمسية قصصية يديرها الكاتب محمد الليثي.

المؤتمر يقام بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وينفذ بالتعاون بين فرع ثقافة أسوان، برئاسة يوسف محمود، والإدارة العامة للثقافة العامة، برئاسة الشاعر عبده الزراع.