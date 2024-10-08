سلطات فلوريدا تأمر بإخلاء جماعي للسكان تحسبًا للإعصار "ميلتون"

أصدرت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية أوامر بإخلاء جماعي للسكان؛ تحسبًا للإعصار "ميلتون"، الذي اشتد بشكل كبير وتحول إلى إعصار من الفئة الخامسة، مما يجعله شديد الخطورة.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن الإعصار "ميلتون" يقع على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب فلوريدا، حيث تصل سرعة الرياح المصاحبة له إلى 250 كيلومترًا في الساعة.

وأوردت قناة (الحرة) الأمريكية أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك قبل أن يصل إلى فلوريدا بحلول غدا الأربعاء.

ويستعد السكان لمواجهة هذا الإعصار بعد أيام من الأضرار الفادحة التي تعرضوا لها جراء إعصار "هيلين"؛ حيث لا تزال جهود الإغاثة جارية في مختلف أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار هيلين الذي قتل أكثر من 200 شخص في ست ولايات.

