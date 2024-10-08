غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان

أغار الطيران الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على بلدة عربصاليم في جنوب لبنان، كما أغار على منزل في بلدة أرزون.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن العدوان الجوي الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة الدوير أدى إلى تدمير مبنى سكني مؤلف من 3 طوابق، كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية.

وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن جولة جديدة من الغارات على عدد من الأماكن وبلدات في قضاء صور، كما شن الطيران المعادي سلسلة غارات على قرى قضاء بعلبك.

في سياق متصل، قصف حزب الله اللبناني تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستعمرة يرؤون بالصواريخ، كما قصف مدفعية ‌‏الاحتلال الإسرائيلي في دلتون وفي ديشون (شمال إسرائيل) بالصواريخ.