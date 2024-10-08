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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بغزة

حصاد شهداء قطاع غزة
حصاد شهداء قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية
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أكدت وحدة الاسعاف والطوارئ التابعة، لوزارة الصحة الفلسطينية في رفح، انتشال شهيدة من عائلة النحال روئ حماده النحال وإجلاء 7 إصابات من عائلة العزازي بعد استهداف منزل عائلة النحال بصاروخ حربي في منطقة خربة العدس وجري نقلهم إلي مجمع ناصر الطبي في خانيونس .

كما سقط 8 شهداء بينهم 3 أطفال و 3 نساء حصيلة قصف قوات الاحتلال منزل عائلة أبو ماشي في حارة العطاطرة في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح وهم: صالح سلامة ابراهيم أبو ماشي، و إبراهيم صالح سلامة أبو ماشي، و نورا عليوة إبراهيم أبو ماشي، وشيرين صالح سلامة أبو ماشي، ريهام حسن عبد الله أبو ماشي، والطفل صالح مهدي صالح أبو ماشي، والطفل محمد مهدي صالح أبو ماشي، والطفلة نورا مهدي صالح أبو ماشي. 

واشارت الى وصول الشهيدة الطفلة جود ايهاب قشطة، و3 اصابات من الاطفال جراء استهداف منزل عائلة قشطة بمنطقة خربة العدس.

كما وصلت الشهيدة الطفلة وعدد من الإصابات جراء استهداف من طائرات حربية لمنزلاً بمنطقة العطار شمال مدينة رفح.

وكشفت مصادر فلسطينية عن تصاعد ظاهرة السطو المسلح والخطف وسرقة السيارات من اصحابها من خلال الاعتراض بالشوارع بمدينة رفح وخان يونس خاصة ساعات الليل ما يعكس الانفلات الامني الكبيرة بقطاع غزة وسط غياب تام للامن الفلسطيني. 

كما شوهدت كواد كوبتر” تطلق نيرانها صوب مناطق بلوك 3 في مخيم البريج وسط قطاع تطلق نيرانها شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة كما سمع  اصوات تحرك للآليات شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع.

كما شهدت مناطق الاخلاء في شرق مدينة خانيونس ( الزنة/بني سهيلا البلد/بني سهيلا امتداد الشيخ ناصر/الشيخ ناصر/ التحليه/منطقه شارع الصليب/دوار موزه/حارة بربخ/دوار ابو حميد/منطقه التربيه والتعليم بجوار شارع خمسه من الناحيه الشرقيه/منطقه المحطه وحارة العقاد والاسطل وجوارهم من شرق وغرب/معن شمالي شارع صلاح الدين لعند منطقه مرتجي شرقا) .

استهداف منزل عائلة قشطة التربية والتعليم بقطاع غزة رفح وخان يونس شرق مدينة رفح طائرات حربية قوات الاحتلال منطقة خربة العدس وزارة الصحة الفلسطينية