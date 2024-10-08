ترامب: هجوم 7 أكتوبر ما كان ليحدث لو كنت رئيسا

قال الرئيس الأمريكي السابق المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، إن الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 "ما كان ليحدث لو كنت رئيسا".

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، جاءت خلال حفل أقيم في نادي يملكه في ميامي، وشارك فيه حشد ضم مئات الأشخاص تكريما لقتلى الهجوم الذي وقع قبل عام تماما.

وقال ترامب "لا يمكننا أبدا أن ننسى كابوس ذلك اليوم"، مشددا على أن "هجوم السابع من أكتوبر ما كان ليحدث لو كنت رئيسا".

وشنت حركة حماس في صباح السابع من أكتوبر 2023 هجوما مباغتا وغير مسبوق على مستوطنات غلاف غزة أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى" والذي ما زالت تداعياته مستمرة حتى اليوم.

بدأ الهجوم بإطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، وتسلل برا وبحرا وجوا نحو ألف من مقاتلي النخبة في كتائب القسام إلى المستوطنات المحيطة بالقطاع واستولوا على العديد من المواقع العسكرية.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، أسفر الهجوم الذي استمر بضع ساعات عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين بينهم عشرات الضباط والجنود.

