23 قتيلًا في صفوف الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية شهر أكتوبر الحالي

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مقتل 23 من جنوده والمستوطنين منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال، منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.

وأشار جيش الاحتلال في تقرير له إلى تفاصيل سقوط جنوده كالتالي..

في 1 أكتوبر قتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في يافا.

وفي 2 أكتوبر قتل ضابط إسرائيلي برتبة نقيب خلال الاشتباكات في جنوب لبنان.

وفي2 أكتوبر قتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

وفي 3 أكتوبر قتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.

وفي4 أكتوبر قتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان أطلقت من العراق. وفي 6 أكتوبر قتل مجندة إسرائيلية في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع.

وفي 6 أكتوبر قتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة قبل 4 أشهر.

وفي 7 أكتوبر قتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوب لبنان. وفي 8 أكتوبر قتل جندي إسرائيلي في معارك جباليا شمال قطاع غزة .

كما أعلنت سلطات الاحتلال فجر اليوم عن مقتل الرقيب نوعم إسرائيل عبده 20 سنة من مكديمة زوران جندي من الكتيبة 17 (تدريب قائد فصيلة) من لواء البصالح خدم جندي في الكتيبة 12 لواء جولاني قتل في معركة شمال قطاع غزة كما أصيب جندي من الكتيبة 17 (قادة فصائل التدريب) التابعة للواء البصالح بجروح خطيرة جدآ بمعركة في جنوب لبنان وتم إجلاء جنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن عن إحصائيات عام كامل من الحرب "الذي سُمح بنشره" بواقع 726 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ السابع من أكتوبر، 346 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ بداية العملية البرية في قطاع 27 أكتوبر 2023. و 56 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا قتلوا في حوادث عملياتية، و 4,576 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا أصيبوا منذ السابع من أكتوبر منهم 696 أصيبوا بجروح خطيرة، و 2299 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا أصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة منهم 442 أُصيبوا بجروح خطيرة و1,037 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا أصيبوا نتيجة حوادث عملياتية.