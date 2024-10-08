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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سائق توك توك بتهمة "هتك عرض" فتاة قاصر بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة السلام، حبس سائق توك توك، متهم بهتك عرض فتاة بشقة بدائرة قسم شرطة السلام، ورفض الزواج منها وتهرب 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كان قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغا من عامل يبلغ عمره 45 عاما، مقيم بدائرة القسم وبصحبته ابنته 15 عاما، عاملة بمصنع ملابس ومقيمة بذات العنوان، وقرر تضرره من سائق توك توك عمره 20 عاما، ومقيم بدائرة القسم، لهتك عرض ابنتها وإقامة علاقة غير شرعية معها ورفض الزواج منها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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