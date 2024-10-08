أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف مناطق حدودية بإقليم سومي 39 مرة في يوم واحد

ذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال شرق أوكرانيا، أن الجيش الروسي قصف العديد من المناطق الحدودية التابعة للإقليم 39 مرة في آخر 24 ساعة.

وأوضحت الإدارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن الجيش الروسي هاجم أمس الاثنين البلدات الحدودية التابعة للإقليم 39 مرة باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، مع تسجيل إجمالي 143 انفجارًا.

وأفاد البيان بأن بلدات ميروبيليا وبيلوبيليا وكراسنوبيليا وشاليهين وإسمان ودروجبا وسفيسا وسيريدينا-بودا وزنوب-نوفهورودسكي تعرضت للقصف، وبشكل خاص، هاجم الروس بلدات شاليهين وإسمان وسفيسا وميروبيليا وسيريدينا-بودا وزنوب-نوفهورودسكي بطائرات بدون طيار.

وأضاف البيان أن الروس أطلقوا قذائف الهاون والمدفعية على بلدة كراسنوبيليا، كما هاجموا بطائرات بدون طيار من طراز FPV وذخائر متشظية من نوع VOG، في حين أسقطوا 15 لغمًا آخر على بلدة دروجبا.

