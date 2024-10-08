كوريا الشمالية تطلق بالونات قمامة تجاه جارتها الجنوبية لليوم الثاني على التوالي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إطلاق بيونج يانج بالونات محملة بالقمامة باتجاه الجنوب لليوم الثاني على التوالي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - إن كوريا الشمالية بدأت عملية الإطلاق حوالي الساعة 5:10 صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد، ومن المحتمل أن تسقط هذه البالونات على العاصمة "سول" ومقاطعة "جيونجي" الواقعة شمالي البلاد.

وطالبت هيئة الأركان المواطنين بتوخي الحذر من الأجسام المتساقطة وعدم لمسها، والإبلاغ عنها لأقرب وحدة عسكرية أو مركز للشرطة.

وكانت كوريا الشمالية قد بدأت في أواخر شهر مايو الماضي بإرسال بالونات محملة بالقمامة ردا على المنشورات المناهضة لها التي يرسلها منشقون كوريون شماليون من الجنوب إلى الشمال.

