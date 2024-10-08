هدية السيسي.. تشغيل قطار سيناء مجانًا للركاب حتى الجمعة المقبل

عقب استقبال محافظة شمال سيناء أول قطار، بعد توقف أكثر من نصف قرن، أعلنت المحافظة عن بدء تشغيل القطارات مجانا للركاب هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي سيناء، وذلك بدءا من يوم السبت الموافق ١٢ أكتوبر وحتى الجمعة المقبل ١٨ أكتوبر.

وفي مفاجأة سارة لأهالي سيناء وتزامنا مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر المجيد وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء، شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهالي سيناء الحبيبة الاحتفال بانطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية من جديد في ربوع سيناء وهو خط الفردان/ بئر العبد للسكك الحديدية بطول 100 كم والذي تم الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم ، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا والذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

كما استقبلت محطة بئر العبد، وصول أول قطار إلى قادما من محافظة الإسماعيلية، عبر كوبري الفردان أعلي قناة السويس، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل والمواطنين.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل سيتم ركوب القطار مجاناً لجميع أبناء سيناء هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبعدها سيكون الركوب بتذكرة مخفضة مقارنة بوسائل المواصلات الأخرى.

وقال اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن شمال سيناء تشهد شبكة طرق مختلفة، وأن السكة الحديد ستضاف إلى هذه الشبكة، وأن دخول القطار انتصار لإرادة مصر وفرض إرادة الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن دخول القطار إلى شمال سيناء هي لحظة تاريخية غير مسبوقة، حيث نحتفل بوجود القطار على أرض سيناء بعد غياب 57 عاما.