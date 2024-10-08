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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

الذهب
الذهب
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تبابنت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت علي النحو التالي:
سجل سعر الذهب عيار 24 : 4074 جنيها للشراء، 4086 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 21 : 3565 جنيها للشراء، 3575 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 18 : 3056 جنيها للشراء، 3064 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 14 : 2377 جنيها للشراء، 2383 جنيها للبيع.
سجل سعر الجنيه الذهب: 28520 جنيها للشراء، 28600 جنيها للبيع.
سجل سعر الأونصة : 126725 جنيهات للشراء، 127080 جنيها للبيع.

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