أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

تبابنت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4074 جنيها للشراء، 4086 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3565 جنيها للشراء، 3575 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3056 جنيها للشراء، 3064 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2377 جنيها للشراء، 2383 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 28520 جنيها للشراء، 28600 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة : 126725 جنيهات للشراء، 127080 جنيها للبيع.