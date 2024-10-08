البحرية الأوكرانية: 16 سفينة حربية روسية بالبحر الأسود منها 7 حاملات صواريخ كاليبر

أعلنت البحرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، تواجد 16 سفينة حربية روسية في البحر الأسود، سبع منها حاملات صواريخ "كاليبر" مجنحة، بإجمالي ما يصل إلى 48 صاروخا.

وأفادت القوات البحرية الأوكرانية - في بيان أذاعته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - بأنه لا توجد سفن حربية "معادية" في بحر آزوف.

وأشارت إلى أنه في البحر الأبيض المتوسط، توجد سفينتان حربيتان روسيتان، بما في ذلك حاملة صواريخ كاليبر، بإجمالي يصل إلى أربعة صواريخ.

