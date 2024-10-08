اليوم.. وزير الرياضة يشهد انطلاق بطولة العالم لـ"البياثل والترياثل" في بورسعيد

يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محمد حبشي، محافظ بورسعيد، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية العربية ببورفؤاد في محافظة بورسعيد، وذلك للإعلان عن بطولة العالم لـ"البياثل والترياثل"، وبطولة العالم لـ"الليزر - رن" لذوي الهمم، بحضور الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، واامهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية.

وزير الشباب يشهد اليوم المؤتمر الصحفي لبطولة العالم لـ"البياثل والترياثل" في بورسعيد

وتشمل البطولة ألعاب: (الجرى و السباحة للشواطئ والرماية بالليزر، وسلاح الشيش المبارزة، اللياقة البدنية، وبديل الفروسية)، كما يشارك بها قرابة 400 متسابق من داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى متسابقين من ذوي الهمم.