"الناتو" يعرب عن استعداده تطوير التعاون العسكري مع أرمينيا

أعرب مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولي لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" الفريق يانوش أدمزاك عن استعداد الحلف لتطوير التعاون مع أرمينيا.

وقال الفريق يانوش أدمزاك - لدى زيارته العاصمة الأرمينية "يريفان" - إن هناك شراكة طويلة الأمد تمتد 30 سنوات منذ انضمام أرمينيا إلى "الشراكة من أجل السلام" في 1994.

وتابع: ومنذ ما يقرب من 20 عامًا، كانت أرمينيا أيضًا شريكًا رئيسيًا في بعثة حفظ السلام التابعة لقوة كوسوفو التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، مما ساعد على ضمان بيئة آمنة ومأمونة للجميع في كوسوفو، مؤكدًا أهمية هذه المساهمة.

وأعرب أدمزاك - وفق بيان صادر عن الناتو - عن ترحيبه بزيادة مستوى تعاون أرمينيا مع الناتو خلال العامين الماضيين، لاسيما فيما يتعلق بمساهمات أرمينيا الاضافية بقوات في بعثة كوسوفو.

وأثناء اجتماعه مع الفريق إدفارد أسريان، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية، قال أدامزا إن "الناتو" مستعد لتطوير الشراكة مع أرمينيا.

وأضاف "نحن نطور إطارًا جديدًا لتعاوننا مع التركيز بشكل خاص على التعليم الدفاعي وإصلاح الدفاع وقابلية التشغيل البيني والمرونة والدبلوماسية العامة".

