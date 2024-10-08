أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 662 ألفًا و970 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 662 ألفا و970 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1340 جنديا ما بين قتيل وجريح، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و940 دبابة و17 ألفا و740 مركبة مدرعة و19 ألفا و203 من النظم المدفعية و1223 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و973 من أنظمة الدفاع الجوي و2618 من صواريخ كروز و368 طائرة مقاتلة و328 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و373 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و26 ألفا و185 من المركبات وخزانات الوقود و16 ألفا و686 طائرة بدون طيار".