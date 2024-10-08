أكثر من 5500 مواطن كندي يطلبون مغادرة لبنان

أعلنت السلطات الكندية أن أكثر من 5500 من رعاياها المقيمين الدائمين في لبنان وأفراد أسرهم أعربوا عن رغبتهم في مغادرة لبنان التي يتعرض جنوب عاصمتها لقصف إسرائيلي مكثف منذ 27 سبتمبر الماضي.

وذكر راديو كندا الدولى، أنه سيجرى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء تسيير رحلات إضافية من بيروت مع ما يقرب من 600 مقعد متاح.

وأفادت إدارة الشؤون العالمية الكندية بأنه خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع، غادر 1،150 شخص لبنان، بما في ذلك الكنديون والمقيمون الدائمون وأفراد أسرهم المباشرين، مع توفر أماكن إضافية، بالإضافة إلى مواطنين أجانب من الأرجنتين وأستراليا وبلغاريا والدنمارك وإيرلندا ونيوزيلندا وسويسرا والولايات المتحدة وممثلي الأمم المتحدة.

