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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة المتهمين بقتل طالب في الزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة.

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين بقتل طالب جامعي بعد بعد طعنه في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

وجاء في التحقيقات نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، طرف ثان عاطل – اثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام سلاح أبيض أدى إلى وفاته، وقررت النيابة إحالتهم إلى الجنايات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي أحالته للجنايات التي تنظر المحاكمة.

أجهزة الأمن استخدام سلاح أبيض الجنايات تستكمل المحضر اللازم سلاح ابيض