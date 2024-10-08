ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة عامل نظافة هتك عرض مريضة بغرفة الإفاقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية في  هتك عرض مريضة بعد إجرائها عملية جراحية أثناء وجودها بغرفة الإفاقة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم “ك .م” عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية، قام بهتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن استغل تواجدها بمفردها بغرفة الإفاقة بالمستشفى محل عمله عقب إجرائها عملية جراحية حيث استطالت يده على أحد مواطن عفتها مستغلا عدم قدرتها على الاستغاثة بالعاملين بالمستشفى.
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

أحد المستشفيات الأجهزة الأمنية الجنايات تستكمل القبض علي المتهم