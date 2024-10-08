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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي جبهة النصرة

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني
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تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم نور الدين زنكي" التابع لجبهة النصرة.

أسندت النيابة للمتهم في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، تهم الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد والالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا، الذي يتخذ من التدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية والإرهاب وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

المستشار محمد السعيد الشربينى ارتكاب جرائم التدريب العسكري الجنايات تستكمل محاكمه متهم أمن الدولة