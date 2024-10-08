مدير "تعليم المنوفية" يحضر طابور الصباح ويتابع انتظام الدراسة بمليج

واصل محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية بتفقده انتظام العملية التعليمية بمدرسة الشيخ عبد العزيز عيسى الصعيدي للتعليم الأساسي بمليج (الفترة الصباحية).

جاءت جولة وكيل الوزارة المفاجئة بناءً على تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حيث حضر طابور الصباح، وتابع انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي والالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافة الطلابية من خلال متابعة القوائم بكافة الفصول.

وتفقد "الفولي" خلال زيارته فصول المدرسة لمتابعة تنفيذ التعليمات الوزارية المتعلقة بتقليل الكثافات وسد العجز قي المعلمين وتطبيق أعمال السنة بمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي .

وفي ذات السياق، وجه وكيل الوزارة بتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة مؤكداً على أداء الطلاب المهام الدراسية داخل المدرسة.

كما شدد على تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة وخلق بيئة مدرسية آمنة.