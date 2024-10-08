"قماشة تخرج من صبة أسمنتية"|أخ يقتل شقيقه الأكبر ويدفنه في منزله بأسيوط

في حادثة مأساوية، تجردت بها كل المشاعر الإنسانية،قام أحد الأشخاص بقتل شقيه الأكبر ودفنه في منزله بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط بأسيوط، وتبدء القصة بتلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ من أحد أهالي قرية بنى رافع عن مقتل أحد أقاربه على يد شقيقة الأصغر ودفن جثته داخل منزلهما وقام بعمل طبقة أسمنتية لعدم اكتشاف أمره.

وعلي الفور انتقلت قوة من ضباط مركز شرطة منفلوط لموقع البلاغ بقريه بنى رافع وبعد الفحص والمعاينة تبين مقتل ( م.ج. س ) ٦٢ عام فلاح ودفن جثته داخل حفرة بالمنزل ووجود طريقة أسمنتية فوقها على يد شقيقة الأصغر يدعي ( ح.ج.س ) 57 عام، فلاح مقيمان في نفس المنزل بالقرية.

وبسؤال المتهم أقر بأنه قام بقتل أخيه الأكبر بضربه ببلوك طوب على رأسه، أودت بحياة شقيقة الأكبر على الفور واستغل عدم توجد أحد بالمنزل وحفر حفرة ودفن أخيه المقتول فيها وصب عليها صبه أسمنتية لعدم اكتشاف الجريمة.

وأفاد أحد أبناء العمومة والمبلغ بالحادث، بأنه كان دائم التردد والسؤال على المتوفي من باب المعروف وصلة الأرحام وعند ملاحظة غيابه، سأل الشقيق الأصغر وكنت ردوده "مشفتوش ومش عارف فين، "وأثناء تواجده داخل المنزل لاحظ وجود صبة أسمنتية لم يشاهدها من قبل في المنزل وخروج قماشة منها، وبسؤال الشقيق الأصغر عن الصبة والقماشة أصابه توتر واضطراب في حديثه، وعقب ذلك شك في الأمر وقام بإبلاغ الشرطة على الفور، وتم استخراج الجثة، ومثل المتهم ارتكابه الواقعة أمام النيابة العامة وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.